Sağlık çalışanı kartı uzatıldı mı? Ücretsiz park ve ulaşım sağlık çalışanı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sağlık çalışanlarına tanınan hakkın 1 Temmuz itibarıyla sona ereceğini açıkladı. Sağlık çalışanı kartı uzatıldı mı? Ücretsiz park ve ulaşım!

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadelede mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan sağlık çalışanlarına toplu taşıma araçlarını ve İSPARK'ları ücretsiz kullanma hakkı tanındığı anımsatılarak, İmamoğlu'nun bu hakkı 1 Temmuz itibarıyla sonlandırdığı kaydedildi.

SAĞLIK ÇALIŞANI KARTI UZATILDI MI?

14 Temmuz tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu,meclisten geçen sağlık çalışanlarının toplu taşıma ve İSPARK'lardan ücretsiz yararlanma süresinin yıl sonuna kadar uzatılması kararını veto etti. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarını ve İSPARK'ları ücretsiz kullanmasına ilişkin kararın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edilmesi üzerine söz konusu teklifi yeniden İBB Meclis gündemine alacaklarını açıkladı.