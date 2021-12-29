Sağlık çalışanı kartı uzatıldı mı? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sağlık çalışanı kartı uzatıldı mı?

Sağlık çalışanı kartı uzatıldı mı?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, sağlık çalışanlarına tanınan ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022'ye uzatıldı. Böylece, Sağlık çalışanı kartı uzatıldı mı sorusu yanıtını bulmuş oldu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, sağlık çalışanlarına daha önce 31 Aralık 2021'e kadar tanınan ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı, 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı. Son dönemde sıkça merak edilmeye başlanan Sağlık çalışanı kartı uzatıldı mı, konusu da aydınlığa kavuşmuş oldu.

SAĞLIK ÇALIŞANI KARTI UZATILDI MI?

Böylelikle, sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, ilgili belediyenin karar verilmesi şartıyla belediye ve bağlı kuruluşlarca yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden 30 Haziran'a kadar ücretsiz yararlanmaya devam edecek.

Türkiye'de Kovid-19 vaka sayısı 2,5 ay sonra 30 bini geçti

Türkiye'de Kovid-19 vaka sayısı 2,5 ay sonra 30 bini geçti

 Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 'Omicron' raporunu yayınladı! İşte il il vaka sayıları

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin "Omicron" raporunu yayınladı! İşte il il vaka sayıları

 Türkiye'de son 24 saatte 26 bin 99 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 26 bin 99 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title