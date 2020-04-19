Sağlık çalışanı anneyi ağlatan doğum günü sürprizi
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Kahramanmaraş, Anne, Güncel

Sağlık çalışanı anneyi ağlatan doğum günü sürprizi

Kahramanmaraş polisi, 7 yaşındaki Kayra Özdemir'in doğum gününü evlerine pasta getirerek kutladıErzurum'da sağlık görevlisi olarak çalışan anne ise Kahramanmaraş'taki oğlunun doğum gününü cep telefonuyla görüntülü arama yaparak kutlarken gözyaşlarına hakim olamadı.

19.04.2020 11:09 | Son Güncelleme: 19.04.2020 11:09
Sağlık çalışanı anneyi ağlatan doğum günü sürprizi

Kahramanmaraş polisi, 7 yaşındaki Kayra Özdemir'in doğum gününü evlerine pasta getirerek kutladı

Erzurum'da sağlık görevlisi olarak çalışan anne ise Kahramanmaraş'taki oğlunun doğum gününü cep telefonuyla görüntülü arama yaparak kutlarken gözyaşlarına hakim olamadı.

Onikişubat ilçesi Süleyman Şah Mahallesinde yaşayan Özdemir ailesinin 7 yaşındaki oğlu Kayra Özdemir'in doğum günü için polis ekipleri ailenin evini ziyaret ederek doğum günü pastası getirdi.

Sürpriz bir şekilde kapıyı çalan polisler, ellerindeki pasta ile Kayra'nın doğum günü kutlayarak çeşitli hediyeler verdi. O anları cep telefonuyla görüntülü izleyen anne Zeliha Özdemir ise gözyaşlarına hakim olamadı. Yaklaşık bir ay önce Erzurum'a sağlık görevlisi olarak atanan anne, oğluyla görüntülü konuşarak doğum gününü kutladı.

Doğum günü sürprizi nedeniyle mutlu olduğunu ifade eden anne Zeliha Özdemir, "Korona virüs nedeniyle sağlık çalışanları ve diğer birçok meslek grupları gibi bizde yoğun çalışıyoruz ve evimize gidip gelemiyoruz. Ülkemiz ve vatanımız için biz görevimizin başındayız. Bütün değerli varlıklarımı Kahramanmaraş'ta bıraktım geldim. Mesleğimi de çok seviyorum ve görevimin başında olacağım" dedi.

Oğluna doğum günü sürprizi hazırlayan polislere teşekkür eden baba İbrahim Özdemir, "Bizim niyetimiz aile arasında kutlamaktı ve güzel bir sürpriz oldu" dedi.

Kayra'nın ağabeyi Batın Özdemir (12) ise, "Annem uzakta ve görevi için bulunuyor. Onu çok özledik ve kardeşimin doğum günü kutlandı. Herkes evinde kalsın" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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