Sağlık Bilimleri Enstitüsünde devir teslim töreni
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Sağlık Bilimleri Enstitüsünde devir teslim töreni

17.11.2020 10:21 | Son Güncelleme: 17.11.2020 10:25
Sağlık Bilimleri Enstitüsünde devir teslim töreni

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Arda Işık, görevini Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Papatya Karakurt'a teslim etti.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Arda Işık, görevini Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Papatya Karakurt'a teslim etti.

Görev değişimi nedeniyle Sağlık Bilimleri Enstitüsünde düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Fatih Ertugay katıldı.

Törende konuşma yapan Rektör Levent, bugüne kadar Sağlık Bilimleri Enstitüsünde yapmış olduğu hizmet ve çalışmalardan dolayı Doç. Dr. Arda Işık'a teşekkür etti. Daha sonra görevi devralan Prof. Dr. Papatya Karakurt'a da yeni görevinin hayırlı olması temenni ederek, başarılar diledi.

Görev devir teslim töreni hediye ve çiçek takdimiyle tamamlandı. - ERZİNCAN

Sağlık Bilimleri Enstitüsünde devir teslim töreni

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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