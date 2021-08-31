Ünlü sanatçı Demet Akbağ ve Sertab Erener'den Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı

Ünlü sanatçı Demet Akbağ ve Sertab Erener'den Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı Sağlık Bakanlığınca yürütülen aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan kamu spotunda yer alan Demet Akbağ ve Sertab Erener, Kovid-19'a karşı aşılanmanın önemini vurguladı.

Ünlü sanatçı Demet Akbağ ve Sertab Erener'den Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı

ANKARA - Sağlık Bakanlığınca yürütülen aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan kamu spotunda yer alan Demet Akbağ ve Sertab Erener, Kovid-19'a karşı aşılanmanın önemini vurguladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Kovid-19 aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan, ünlü sanatçılardan Demet Akbağ ve Sertab Erener'in kamu spotunda yaraladıkları vidoları paylaştı.

Demet Akbağ; "Uzun bir süredir tüm dünya pandemi ile savaşırken doktorlar, hemşireler, sağlık çalışanları, konunun uzmanları fedakarca çok büyük mücadeleler verdiler. Bu mücadeleye aşı olarak biz de katkıda bulanabiliriz. Aşı olmayı ihmal etmeyelim" ifadelerine yer verirken Sertab Erener, "Ne hastanelerimiz dolsun ne de sahnelerimiz boş kalsın. Çözüm basit ve kesin. Ancak sıramız gelince aşı yaptırarak özlediğimiz normallere dönebiliriz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Musa Erdoğan