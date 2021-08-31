Ünlü sanatçı Demet Akbağ ve Sertab Erener'den Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ünlü sanatçı Demet Akbağ ve Sertab Erener'den Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı

İhlas Haber Ajansı / Musa Erdoğan - Haberler | Sağlık

Ünlü sanatçı Demet Akbağ ve Sertab Erener'den Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı Sağlık Bakanlığınca yürütülen aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan kamu spotunda yer alan Demet Akbağ ve Sertab Erener, Kovid-19'a karşı aşılanmanın önemini vurguladı.

Ünlü sanatçı Demet Akbağ ve Sertab Erener'den Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı

ANKARA - Sağlık Bakanlığınca yürütülen aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan kamu spotunda yer alan Demet Akbağ ve Sertab Erener, Kovid-19'a karşı aşılanmanın önemini vurguladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Kovid-19 aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan, ünlü sanatçılardan Demet Akbağ ve Sertab Erener'in kamu spotunda yaraladıkları vidoları paylaştı.

Demet Akbağ; "Uzun bir süredir tüm dünya pandemi ile savaşırken doktorlar, hemşireler, sağlık çalışanları, konunun uzmanları fedakarca çok büyük mücadeleler verdiler. Bu mücadeleye aşı olarak biz de katkıda bulanabiliriz. Aşı olmayı ihmal etmeyelim" ifadelerine yer verirken Sertab Erener, "Ne hastanelerimiz dolsun ne de sahnelerimiz boş kalsın. Çözüm basit ve kesin. Ancak sıramız gelince aşı yaptırarak özlediğimiz normallere dönebiliriz" dedi.

Ünlü sanatçı Demet Akbağ ve Sertab Erener'den Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı
Ünlü sanatçı Demet Akbağ ve Sertab Erener'den Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı
Ünlü sanatçı Demet Akbağ ve Sertab Erener'den Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı
Ünlü sanatçı Demet Akbağ ve Sertab Erener'den Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Musa Erdoğan

Aşı çağrısı yapan Çankırı Valisi Ayaz, tehlikeye dikkat çekti: 1 haftada 12 kişi koronavirüsten öldü
Aşı çağrısı yapan Çankırı Valisi Ayaz, tehlikeye dikkat çekti: 1 haftada 12 kişi koronavirüsten öldü
Bakan Koca, 'Mavi' kategoriye geçen illeri plaka kodlarıyla paylaştı
Bakan Koca, "Mavi" kategoriye geçen illeri plaka kodlarıyla paylaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Yaşar Güler Hamid Karzai Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Akkaya Derya Şensoy Seren Serengil Didem Arslan Yılmaz
Spor Ali Koç Ali Öztürk Salih Uçan Abdullah Avcı Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ünlü sanatçı Demet Akbağ ve Sertab Erener'den Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 21:55:34. #1.14#

title