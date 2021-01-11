Sağlık Bakanlığınca Adana'ya gönderilen 26 ambulans hizmete alındı
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Sağlık Bakanlığınca Adana'ya gönderilen 26 ambulans hizmete alındı

11.01.2021 16:37 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:37
Sağlık Bakanlığınca Adana'ya gönderilen 26 ambulans hizmete alındı

Sağlık Bakanlığınca Adana'ya tahsis edilen 3'ü yenidoğan olmak üzere 26 ambulans hizmete alındı.

Sağlık Bakanlığınca Adana'ya tahsis edilen 3'ü yenidoğan olmak üzere 26 ambulans hizmete alındı.

İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, valiliğin bahçesinde Vali Süleyman Elban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve bazı milletvekillerinin katılımıyla düzenlenen törende, Acil Sağlık hizmetlerinin önemine değindi.

Yeni ambulansların sağlık hizmetlerine güç katacağını vurgulayan Nacar, şunları kaydetti:

"Hizmete alınan 26 ambulans içinde 3 ambulans yenidoğan olup sadece doğan bebekleri taşımak üzere tasarlanmıştır. 2002'de 16 istasyon 240 personelle başlayan acil sağlık hizmetlerimiz bugün itibarıyla 66 istasyon, 928 personel ve 115 ambulansla halkımızın hizmetindedir. Hayırlı olsun."

Konuşmanın ardından İl Müftüsü Hasan Çınar, dua ederek ambulanslar hizmete alındı.

Duanın ardından Vali Elban, Sarıeroğlu ve diğer katılımcılar ambulansları inceledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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