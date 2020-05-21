Sağlık Bakanlığı vatandaşı dolandırmaya çalışanları tek tek ifşa etti
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Sağlık Bakanlığı vatandaşı dolandırmaya çalışanları tek tek ifşa etti

Sağlık Bakanlığı sahte internet siteleri ve telefon uygulamalarına karşı uyararak dolandırıcı sitelerin ve uygulamaların tek tek ismini açıkladı. Bakanlık, Saglikgovtr-destek, E-kapim, e-kapim-online, e-kapim-portalgiris gibi yanıltıcı sitelerde yer alan uygulamalara itibar edilmemesini istedi.

Sağlık Bakanlığı vatandaşı dolandırmaya çalışanları tek tek ifşa etti
21.05.2020 17:23 | Son Güncelleme: 21.05.2020 17:26

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs sürecinde bakanlığa aitmiş gibi gösterilen uygulama ve telefon numaralarıyla ilgili vatandaşları uyardı. Bu yolla dolandırıcılık yapıldığını belirtilen açıklamada Sağlık Bakanlığı'nın maddi destek verme yönünde görevi ve çalışmasının bulunmadığı hatırlatıldı.

"BAKANLIĞIN MADDİ DESTEK VERME GÖREVİ YOKTUR"

Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Sağlık Bakanlığına aitmiş izlenimi verilen sahte bir telefon uygulaması kullanılarak vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. Dolandırıcılar her aileye 1498 TL devlet desteğinde bulunulacağı vaadiyle kişilere kısa mesaj (SMS) göndermektedir.

BAKANLIK TEK TEK İSİMLERİNİ SAYDI

Sağlık Bakanlığı'nın vatandaşlara maddi destek verme yönünde görevi ve çalışması bulunmamaktadır. Resmi kaynağı olmayan *Saglikgovtr-destek, *E-kapim, *e-kapim-online,*e-kapim-portalgiris gibi yanıltıcı isimli internet sitelerine ve bu sitelerde yer alan uygulamalara itibar etmeyiniz.

Sağlık Bakanlığı vatandaşı dolandırmaya çalışanları tek tek ifşa etti
Sağlık Bakanlığı vatandaşı dolandırmaya çalışanları tek tek ifşa etti

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