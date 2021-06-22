Sağlık Bakanlığı'ndan Şener Şen sürprizi! Aşıyla ilgili kamu spotunda rol aldı
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Sağlık Bakanlığı'ndan Şener Şen sürprizi! Aşıyla ilgili kamu spotunda rol aldı

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Magazin

Aşılamada vites artıran ülkemizde hala kararsız olanlar için Sağlık Bakanlığı kamu spotu hazırladı. Bakan Fahrettin Koca'nın paylaştığı yeni kamu spotunda efsane oyuncu Şener Şen rol aldı. Şen videoda, "Sinemalarda, konserlerde, tiyatrolarda yeniden buluşmamız için… Ve normal hayatımıza geri dönmemiz için siz de mutlaka aşınızı yaptırın" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında Şener Şen'in rol aldığı koronavirüs aşı kampanyası videosunu paylaştı.

ŞENER ŞEN AŞI ÇAĞRISI YAPTI

Paylaşımında, sinemalarda, konserlerde, tiyatrolarda yeniden buluşulabilmesi için normal hayata geri dönülebilmesi için aşı çağrısında bulunan usta oyuncu Şener Şen'in görüntüsüne yer veren Bakan Koca, salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolunun aşı olduğunu bir kez daha vurguladı.

"SAĞLIĞIMIZ İÇİN KOLLARI SIVAYALIM"

Bakan Koca mesajında "Şener Şen: 'Sinemalarda, konserlerde, tiyatrolarda yeniden buluşmamız için… Ve normal hayatımıza geri dönmemiz için siz de mutlaka aşınızı yaptırın.' Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Sağlığımız için kolları sıvayalım." dedi.

Sağlık Bakanlığı'ndan Şener Şen sürprizi! Aşıyla ilgili kamu spotunda rol aldı
Sağlık Bakanlığı'ndan Şener Şen sürprizi! Aşıyla ilgili kamu spotunda rol aldı
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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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Sağlık Bakanlığı'ndan Şener Şen sürprizi! Aşıyla ilgili kamu spotunda rol aldı - Haberler Magazin
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