Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin Twitter hesaplarını paylaştı Sağlık Bakanlığı, Türkiye'deki koronavirüs salgınında her söyledikleri ilgiyle takip edilen Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin resmi Twitter hesaplarını paylaşarak sahte profillere ve paylaşımlara dikkat çekti.

Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle son 2 ayda ne diyeceği en çok merak edilen isimler: Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri.

Her söyledikleri altın değerinde olan bu isimler adına açılan bazı sahte hesaplar, kamuoyunu yanıltıp salgın döneminde yalan ve yanlış paylaşımlar yapabiliyor.

Sağlık Bakanlığı, bunun önüne geçmek adına Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin Twitter hesaplarını paylaştı.

"SAHTE PROFİLLERE İTİBAR ETMEYİNİZ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "T.C. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu ve Kurul Üyeleri adına sahte sosyal medya hesapları açıldığı tespit edilmiştir. Resmî kaynağı olmayan sahte profillere ve paylaşımlarına lütfen itibar etmeyiniz. Sosyal medya kullanıcısı olan Bilim Kurulu Üyelerinin hesap bilgileri"