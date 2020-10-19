Sağlık Bakanlığı, çelişki sonrası koronavirüs tablosunu değiştirdi! Yeni hasta sayısı 2 bini aştı

Sağlık Bakanlığı, bugünkü koronavirüs tablosundaki çelişki sonrası verileri değiştirdi. İlk önce 1958 yeni hastanın tespit edildiği duyurulurken daha sonra tespit edilen yeni hasta sayısı 2 bin 26 olarak güncellendi.

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs salgınıyla ilgili 18 ve 19 Ekim'de açıkladığı tablolarda günlük hasta sayısında ortaya çıkan çelişki sonrası verileri değiştirdi. Bakanlık tarafından ilk olarak son 24 saatte 1958 yeni hastanın tespit edildiği duyurulmuştu. Saat 21:55 sıralarında tabloda yapılan değişiklikle yeni hasta sayısı 2 bin 26 olarak güncellendi.

İLK VERİLERDE ÇELİŞKİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

İlk olarak duyurulan yeni hasta sayısı dünkü toplam hasta sayısıyla toplandığında yeni hasta sayısında bir çelişki ortaya çıkıyordu. 18 Ekim'deki açıklamada 1815 yeni hasta tespit edildiği ve toplam hasta sayının 347 bin 493 olduğu belirtilmişti. Bugün 1958 yeni hasta belirlendiği ve toplam hasta sayının 349 bin 519 olduğu açıklandı. İki tablo karşılaştırıldığında ise toplam hasta sayıları arasındaki fark 2 bin 26 oluyordu.

İYİLEŞEN SAYISI 1424 OLDU

Güncel verilere göre can kaybı da 75 artarak 9 bin 371'e yükseldi. 1424 hastanın daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen kişi sayısı 305 bin 427'ye ulaştı. Öte yandan ağır hasta sayısı 1447, hastalardaki zatürre oranı da yüzde 5.6 oldu. Ortalama temaslı tespit süresinin 7.5 saat, filyasyon oranının da yüzde 99.6 olduğu duyuruldu.

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI YÜZDE 65.2

Sağlık Bakanlığı'nın günlük paylaştığı Türkiye'nin koronavirüs hasta tablosunda hastane doluluk oranlarına da yer veriliyor. Buna göre yatak doluluk oranı yüzde 48.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65.2 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 32.1 oldu.

165 GÜN SONRA HASTA SAYISI 2 BİNİN ÜZERİNE ÇIKTI

Hasta sayısı 165 gün sonra 2 binin üzerine çıkarak 2026 oldu. Son olarak 7 Mayıs tarihinde 1977 hasta tespit edilmişti.

BAKAN KOCA AĞIR HASTA SAYISINA DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medya hesabından güncel korona verilerini değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ağır hasta sayısına vurgu yaptı.

Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı: Ağır hasta sayısını azaltmadan mücadelemizi başarıya ulaştırmamız güç. Bunu ancak tedbirlere birlikte uyarak güç birliği ile sağlayabiliriz. Sağlık çalışanlarımızın emeklerini katkı vererek yüceltelim.

DÜN BİN 815 HASTA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı'nın 18 Ekim verilerine göre dün bin 815 hasta tespit edilmiş, 72 kişi yaşamını yitirmiş ve 1504 hasta iyileşmişti.