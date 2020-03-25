Sağlık Bakanı Mehmet Koca: "Bir hastamız 65 yaşında, 8 gün yoğun bakımda kaldı, dün taburcu oldu.

Sağlık Bakanı Mehmet Koca: "Bir hastamız 65 yaşında, 8 gün yoğun bakımda kaldı, dün taburcu oldu. Bir hastamız 60 yaşında bugün taburcu oldu. Türkiye'de iyileşen vaka sayısı 26'dır."

-"Bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var. Yakalanmamak! Pek çok hastalık bizim kontrolümüz dışındaki faktörlerle gelişir"

-"Bu mücadelede devletimiz güçlüdür. Başka birçok ülkeyle kıyaslanmayacak kadar güçlüdür"

-"Okula verilen ara uzatılacak. Eğitim okul içinde yapılmıyor, bu tatil değil, eğitim devam ediyor."

Kaynak: İHA