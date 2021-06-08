Sağlık Bakanı Koca, vaka sayısı en çok azalan illerin grafiğini paylaştı Açıklaması
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Sağlık Bakanı Koca, vaka sayısı en çok azalan illerin grafiğini paylaştı Açıklaması

Sağlık Bakanı Koca, vaka sayısı en çok azalan illerin grafiğini paylaştı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Mayıs-4 Haziran'da 100 bin nüfusta Kovid-19 vakası görülme oranı en çok azalan illerin grafiğine yer verdiği paylaşım yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Mayıs-4 Haziran'da 100 bin nüfusta Kovid-19 vakası görülme oranı en çok azalan illerin grafiğine yer verdiği paylaşım yaptı.

Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, son bir haftada vaka görülme oranı en çok azalan illerin Gümüşhane, Bilecik, Bayburt, Kocaeli ve Kırklareli olduğunu belirtti.

Bakan Koca, "Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşıyla bağışıklık kazanacağız. Bu güce güvenin." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Son dakika... Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Haftalık verilere göre Bolu, Kars, Gümüşhane, Kütahya ve Ankara 100 bin kişide en çok, Hatay, Osmaniye, Adana, Edirne ve Mersin ise en az Kovid-19...
Haftalık verilere göre Bolu, Kars, Gümüşhane, Kütahya ve Ankara 100 bin kişide en çok, Hatay, Osmaniye, Adana, Edirne ve Mersin ise en az Kovid-19...
Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca, 29 Mayıs-4 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca, 29 Mayıs-4 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
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