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Sağlık Bakanı Koca, üniversite hastanelerindeki asistan doktorlarla bir araya geldi

Sağlık Bakanı Koca, üniversite hastanelerindeki asistan doktorlarla bir araya geldi
AA / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Politika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üniversite hastanelerinde görevli asistan doktorlarla şiddet, özlük hakları, çalışma şartları, nöbetler ve malpraktis konularını ele aldıklarını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üniversite hastanelerinde görevli asistan doktorlarla şiddet, özlük hakları, çalışma şartları, nöbetler ve malpraktis konularını ele aldıklarını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, üniversite hastanelerinde görevli asistan doktorlarla bir araya geldiğini belirterek şunları kaydetti:

"Sorunlarımızı sözün eşitliğiyle ele aldık. Şiddet, özlük hakları, çalışma şartları, nöbetler ve malpraktis davaları ana konularımızdı. Dönüştürüp, hayallerimizin hizmetine sunacağımız çok şey var."

Bakan Koca, paylaşımında asistan doktorlarla çektirdiği fotoğraflara da yer verdi.

AA / Aybüke İnal Kamacı - Son Dakika Haberleri

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