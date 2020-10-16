Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada ülke genelinde artış eğilimi var (2)
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Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada ülke genelinde artış eğilimi var (2)

16.10.2020 14:51 | Son Güncelleme: 16.10.2020 14:54
Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada ülke genelinde artış eğilimi var (2)

BAKAN KOCA, HASTA ÇOCUKLARI ZİYARET ETTİSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum Şehir Hastanesi Çocuk Servisi'ni ziyaret etti.

BAKAN KOCA, HASTA ÇOCUKLARI ZİYARET ETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum Şehir Hastanesi Çocuk Servisi'ni ziyaret etti. Tedavi gören çocuklarla sohbet eden ve sağlık durumlarıyla ilgili bilgi alan Bakan Koca, geçmiş olsun dileklerini iletti. İlk olarak diyabet hastası olan bir çocuğun yanına giden Bakan Koca, nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda uyardı. Çocuğa insülin tedavisi görüp görmediğini soran Bakan Koca, "Dikkat edersen diyabet kontrol edilebilir. Tedavisi belli, özellikle beslenmene nasıl dikkat etmen gerektiği, neyin şekeri yükseltebileceğini iyi biliyorsun. Dolayısıyla ne kadar dengeli, insülin ihtiyacını azaltırsan yan etkileri o kadar az olur. Şeker yıllar içerisinde etkisini gösterir. Çok hissetmezsin. O nedenle bilinçle mücadele etmek lazım" dedi.?Hasta ve yakınlarından talepleri olup olmadığını soran Bakan Koca, idrar yolu enfeksiyonuyla hastaneye yatışı yapılan bebeğin annesine de anne sütünü ihmal etmemesini önerdi.


Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada ülke genelinde artış eğilimi var (2)
Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada ülke genelinde artış eğilimi var (2)
Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada ülke genelinde artış eğilimi var (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hümeyra PARDELİ

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