Sağlık Bakanı Koca, İstanbullulara güzel haberi verdi: Vaka artış hızı kontrol altına alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs salgınının merkezi olan İstanbul'da vaka artış hızının kontrol altına alındığını belirterek, "İstanbul'da çabalarımızın sonuç vermeye başladığını gördük. Artan test sayıları, filyasyon hızı, sağlık çalışanlarının yoğun emeği ve tedbirlere uyumla daha iyi bir noktadayız" dedi.

Koronavirüs salgınında kritik şehirlerden biri İstanbul. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz gün vaka sayısının neredeyse yarısının İstanbul'da olduğunu açıklamıştı. Bu açıklamadan sonra diken üstünde olan İstanbullulara yine güzel haberi Bakan Koca verdi.

Türkiye'deki vakaların yüzde 40'ının İstanbul'da olduğuna sık sık dikkat çeken ve İstanbul'daki vaka artışı konusunda uyarılarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, "İstanbul sağlık yöneticileriyle yaptığımız değerlendirmede, çabalarımızın sonuç vermeye başladığını gördük. Artan test sayıları, filyasyon hızı, sağlık çalışanlarının yoğun emeği ve tedbirlere gösterilen uyumla daha iyi bir noktadayız. Artış kontrol altında. Süreç hepimize bağlı." diye konuştu.

TÜRKİYE'DEKİ SON DURUM

Sağlık Bakanlığı'nın 21 Kasım'da açıkladığı son 24 saatlik verilere göre; 5532 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 135 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 219, toplam hasta sayısı ise 440 bin 805'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 3233 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 3233 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 370 bin 825'e yükseldi. Toplam test sayısı 17 milyon 90 bin 101, ağır hasta sayısı ise 4121 yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,8 oldu.

GÜNLÜK HASTA SAYISI REKOR KIRDI

Türkiye'de bugün, koronavirüsünün ilk görüldüğü 11 Mart'tan bu yana en fazla hasta sayısının görüldüğü gün olarak kayıtlara geçti. Daha önce en yüksek hasta sayısı 11 Nisan'da 5138 olup rekor kırmıştı.