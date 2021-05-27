Sağlık Bakanı Koca, "Hayatımızın yeniden normalleşmesi için kolları sıvıyoruz" mesajıyla birlikte Kovid-19 aşılama kampanyası için hazırlanan kamu...
Sağlık Bakanı Koca, "Hayatımızın yeniden normalleşmesi için kolları sıvıyoruz" mesajıyla birlikte Kovid-19 aşılama kampanyası için hazırlanan kamu spotunu paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hayatımızın yeniden normalleşmesi için kolları sıvıyoruz" mesajıyla birlikte Kovid-19 aşılama kampanyası için hazırlanan kamu spotunu paylaştı.
Bakan Koca, paylaşımında yayınladığı videoya "Hayatımızın yeniden normalleşmesi için #kollarısıvıyoruz" notunu düştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul