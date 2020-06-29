Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs göndermeli YKS paylaşımı: Kaç netin var?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs göndermeli YKS paylaşımı: Kaç netin var?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs göndermeli bir YKS paylaşımı geldi. Bakan Koca, "Koronavirüs tedbirlerinden bugün kaç netin var?" dedi.

29.06.2020 15:16 | Son Güncelleme: 29.06.2020 15:47

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirleriyle ilgili LGS ve YKS sınavlarına atıfta bulunan bir paylaşım yaptı. Bakan Koca paylaşımında, "Koronavirüs tedbirlerinden bugün kaç netin var?" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınması gereken tedbirlere sosyal medya hesabından dikkat çekti.

KORONAVİRÜS GÖNDERMELİ YKS PAYLAŞIMI

Koronavirüs tedbirleriyle ilgili zaman zaman dikkat çeken açıklamalar yapan Koca, bu kez de LGS ve YKS'ye atıfta bulunan bir paylaşım yaptı.

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ""Koronavirüs tedbirlerinden bugün kaç netin var? İşi sıkı tutmaya devam edelim." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs göndermeli YKS paylaşımı: Kaç netin var?
Haber Yorumları (2)
DERSİMDEN BİR CAN: Bir kürt alevisi olarak şunu belirteyim, Sayın Bakan bey çok kaliteli ve çok beyefendi bir insan. Allah yardımcısı olsun.
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
YORUMSUZ: Kürt alevisi diye bir şey yoktur. Selamlar.
Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü Haber
Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü
Sakarya'da cemaati küstüren imamın görev yeri değişecek Haber
Sakarya'da cemaati küstüren imamın görev yeri değişecek
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı Haber
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı
Son Dakika: Muğla'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Haber
Son Dakika: Muğla'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Fernando Torres, milli takımla çıktığı 3 finalde kaydettiği gollerle ülkesine 3 Avrupa şampiyonluğu kazandırdı Haber
Fernando Torres, milli takımla çıktığı 3 finalde kaydettiği gollerle ülkesine 3 Avrupa şampiyonluğu kazandırdı
Uzman isimden tsunami uyarısı: Karşı karşıya kalabiliriz Haber
Uzman isimden tsunami uyarısı: Karşı karşıya kalabiliriz
Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, yanlışlıkla paylaşınca, transfer hedefinin Andre Pinto olduğu ortaya çıktı
Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, yanlışlıkla paylaşınca, transfer hedefinin Andre Pinto olduğu ortaya...
Gaziantep FK, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı
Gaziantep FK, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı
Başakşehir - Galatasaray maçında Lemina'dan sonra Linnes de sakatlandı
Başakşehir - Galatasaray maçında Lemina'dan sonra Linnes de sakatlandı
Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün itibarıyla yatırılmaya başlandı
Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün itibarıyla yatırılmaya başlandı
Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı
Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı
Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı
Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı
Bangladeş'te korkunç feribot kazası: 30 ölü
Bangladeş'te korkunç feribot kazası: 30 ölü
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
Türkiye'nin konuştuğu ilçe! Kayıp 4 bin kişi olayı halledildi ancak bu kez de 67 kişi fazla
Türkiye'nin konuştuğu ilçe! Kayıp 4 bin kişi olayı halledildi ancak bu kez de 67 kişi fazla
'Mücadelede tam tedbirli değiliz' diyen Bakan Koca vatandaşları uyardı: Yaz, rehavete neden olmamalı
"Mücadelede tam tedbirli değiliz" diyen Bakan Koca vatandaşları uyardı: Yaz, rehavete neden olmamalı
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Hırsızlıktan aranan firari hükümlü, adliyede yakalandı
Hırsızlıktan aranan firari hükümlü, adliyede yakalandı
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
Kabloları çalmak için girdiği trafoda akıma kapılan bir kişi can verdi
Kabloları çalmak için girdiği trafoda akıma kapılan bir kişi can verdi
Eski Survivor yarışmacısı Ersin Korkut, köpeğinin ölüm haberini aldığı dakikaları anlattı
Eski Survivor yarışmacısı Ersin Korkut, köpeğinin ölüm haberini aldığı dakikaları anlattı
Bodrum Belediye Başkanı'ndan 370 liralık dönere eleştiri: Benim de kesem yetmez
Bodrum Belediye Başkanı'ndan 370 liralık dönere eleştiri: Benim de kesem yetmez
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi
Polis iş bulma sözü verince, intihardan vazgeçti
Polis iş bulma sözü verince, intihardan vazgeçti
Kadın çiftçi, boyundan büyük yılanı eliyle yakalayıp poz verdi
Kadın çiftçi, boyundan büyük yılanı eliyle yakalayıp poz verdi
İrem Derici'den yakışıklı oyuncu Michele Morrone'ya olay yorum: Boy boy çocuklarımız olacak
İrem Derici'den yakışıklı oyuncu Michele Morrone'ya olay yorum: Boy boy çocuklarımız olacak
Transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş, tepkiler sonrasında Twitter hesabını kapattı
Transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş, tepkiler sonrasında Twitter hesabını kapattı
Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu
Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu
Fransa'da Macron'un partisi yerel seçimlerde ağır yenilgi aldı
Fransa'da Macron'un partisi yerel seçimlerde ağır yenilgi aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Safiye Soyman Gonca Vuslateri Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Bülent Uygun Sergen Yalçın Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Muğla Yangın Deprem Başakşehir
Şu an buradasınız: Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs göndermeli YKS paylaşımı: Kaç netin var? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.6.2020 15:52:35. #1.14#
title