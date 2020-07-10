Sağlık Bakanı Koca'dan minibüs kooperatiflerine çağrı: Söz istiyoruz, dolmuşlar fazla yolcu almayacak
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Sağlık Bakanı Koca'dan minibüs kooperatiflerine çağrı: Söz istiyoruz, dolmuşlar fazla yolcu almayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, fazla yolcu taşıyan minibüsle ilgili paylaşımından sonra ilgili taşımacılık kooperatifinin özürlerini ilettiği bir mektup aldığını belirterek, "İstanbul'daki tüm dolmuş kooperatifleri ve duraklarından söz istiyoruz; dolmuşlar, fazla yolcu almayacak." ifadelerini kullandı.

10.07.2020 00:21 | Son Güncelleme: 10.07.2020 00:45

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak fazladan yolu aldıkları görüntüler ile gündeme gelen minibüslerle ilgili taşımacılık kooperatiflerine çağrı yaptı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Söz istiyoruz. Fazla yolcu taşıyan minibüs paylaşımından sonra bir mektup aldık. İlgili taşımacılık kooperatifi, kamuoyuna özürlerini ve hatanın sınırlı olduğunu bildiriyor. İstanbul'daki tüm dolmuş kooperatifleri ve duraklarından söz istiyoruz; dolmuşlar, fazla yolcu almayacak."

Sağlık Bakanı Koca'dan dolmuş kooperatiflerine çağrı: Söz istiyoruz, dolmuşlar fazla yolcu almayacak

UYARILARA RAĞMEN MANZARA DEĞİŞMİYOR

Başka Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uyarılarına rağmen İstanbul'da sabah ve akşam minibüs manzarası değişmiyor. İstanbul'da çekilen görüntülerde kapılar kapanmayacak kadar yolcu alan minibüsler koronavirüs salgınına davetiye çıkardı.

Sağlık Bakanı Koca'dan minibüs kooperatiflerine çağrı: Söz istiyoruz, dolmuşlar fazla yolcu almayacak
Sağlık Bakanı Koca'dan minibüs kooperatiflerine çağrı: Söz istiyoruz, dolmuşlar fazla yolcu almayacak

Kaynak: AA

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