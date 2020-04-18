Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Atatürk Havalimanı'na inşa edilen hastanenin her odasının yoğun bakım olabileceğini aktardı
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İstanbul Atatürk Havalimanı, Fahrettin Koca, Sancaktepe, İstanbul, Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Atatürk Havalimanı'na inşa edilen hastanenin her odasının yoğun bakım olabileceğini aktardı

İstanbul'da Sancaktepe'deki askeri havaalanı ve Atatürk Havalimanı arazilerine yapılan salgın hastanelerinin inşaatlarını inceleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Atatürk Havalimanı'na inşa edilen hastanenin her odasının yoğun bakıma dönüştürebileceğini belirtti.

18.04.2020 16:51 | Son Güncelleme: 18.04.2020 16:57
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Atatürk Havalimanı'na inşa edilen hastanenin her odasının yoğun bakım olabileceğini aktardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Sancaktepe'de ve Atatürk Havalimanı'nda hizmete açılması planlanan hastanelerin inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Bakan Koca, inşaat alanındaki ziyaretlerinde çekilen fotoğraflarını Twitter hesabından paylaştı ve hastaneler hakkında bilgi verdi.

"432'Sİ YOĞUN BAKIM OLMAK ÜZERE 1008 YATAKTAN OLUŞUYOR"

Sancaktepe'de inşa edilen hastanenin örnek odasını da ziyaret eden Bakan, şunları yazdı: "Sancaktepe'deyiz. Salgın, deprem ve afet hastanemiz hızla inşa ediliyor. 432'si yoğun bakım olmak üzere toplam 1008 yataktan oluşan çok amaçlı hastanemiz her türlü ihtiyaç halinde tam kapasite hizmet verecek. Türkiye, sağlık sistemiyle dünyada fark yaratmaya devam edecek."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'ndaki hastane inşaatlarını yerinde inceledi

"HER ODASI YOĞUN BAKIMA DÖNÜŞTÜRÜLEN 1008 YATAKLI HASTANE"

Atatürk Havalimanı'na yapılan hastane içinse Koca "İstanbul'u her iki yakasıyla afetlere hazır hale getireceğiz. Yeşilköy'de inşa ettiğimiz çok amaçlı hastane; salgın, deprem ve her türlü afette güçlü bir sağlık alt yapısı oluşturacak. Her odası yoğun bakıma dönüştürülebilen hastanemiz toplamda 1008 yataklı" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'ndaki hastane inşaatlarını yerinde inceledi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'ndaki hastane inşaatlarını yerinde inceledi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Atatürk Havalimanı'na inşa edilen hastanenin her odasının yoğun bakım olabileceğini aktardı

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