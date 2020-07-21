Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı vaka sayısının düşük olduğu iller hangileri?
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı vaka sayısının düşük olduğu iller hangileri?

Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı vaka sayısının düşük olduğu iller hangileri?
21.07.2020 15:58 | Son Güncelleme: 21.07.2020 16:02

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Edirne'nin 5 gündür koronavirüs salgınında vaka ortalamasının en düşük olduğu 5 il arasında yer aldığını açıklanmasının ardından yüzlerce İstanbullu sabahın ilk saatlerinden itibaren soluğu Edirne'de aldı.

İSTANBUL'UN KALABALIĞINDAN KAÇTIK

Edirne'de koronavirüs vakasının olmamasının cezp edici olduğunu söyleyen ve İstanbul'dan Edirne'ye ziyaret için geldiğini ifade eden Ahmet Karahalil, İstanbul'un nüfusunun kalabalık olduğunu ve kalabalıktan kaçtıklarını anlattı.

VAKA SAYISININ DÜŞÜK OLDUĞU İLLER HANGİLERİ?

Yine İstanbul'dan gelen başka bir aile ise Edirne'de vaka olmamasının gelmelerinde etkili olduğunu vurgulayarak, Edirne'de kendilerini güvende hissettiklerini anlattı.

Artvin, Bilecik, Tunceli, Edirne, Bayburt. Tunceli, Nevşehir, Kastamonu, Artvin ve Aksaray'da vaka sayıları çok azaldı.

BÜYÜKŞEHİRLERDEN KÜÇÜK İLLERE KAÇTIK

İzmir'den geldiğini söyleyen bir çift ise, İzmir'de çoğunlukla kurallara uyulmadığını öne sürerek, adeta kaçtıklarını ve Edirne'de herkesin maskeyle gezdiğini görünce duygulandığını söyledi.

Kaynak: İHA

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