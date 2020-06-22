Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk siyasetçi oldu
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk siyasetçi oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaştı. 8 milyon takipçisi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı geride bırakan Fahrettin Koca, bu platformda 10 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk siyasetçi oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk siyasetçi oldu
22.06.2020 23:33 | Son Güncelleme: 22.06.2020 23:44

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde Türkiye'de en öne çıkan kişilerden oldu. Özellikle Instagram ve Twitter hesaplarından yaptığı paylaşımlarla vatandaşları pandemi hakkında yönlendirmesi ve bilgilendiren Bakan Koca, kısa sürede çok sayıda kişi tarafından takip edilmeye başlandı.

INSTAGRAM'DA 10 MİLYON TAKİPÇİYE ULAŞAN İLK TÜRK SİYASETÇİ OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya platformu Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaştı. Bakan Koca, 8 milyon takipçisi bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı geride bırakarak Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk siyasetçi oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'da 10 milyon takipçiye ilk Türk siyasetçi oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'da 10 milyon takipçiye ilk Türk siyasetçi oldu

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