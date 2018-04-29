Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken Gaziantep'te

Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, Gaziantep'te kamu hastanelerini ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bazı ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Öğütken, Gaziantep'in en büyük hastanesi özelliğini taşıyan Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mücahitler ek binasında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Hastanede tedavi gören hastaları da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Öğütken, sunulan hizmetler hakkında saha araştırmasında bulundu.

Öğütken, daha sonra yakın zamanda hizmete girmesi planlanan Perilikaya Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Öğütken'e ziyareti esnasında Gaziantep İl Sağlık Müdür vekili Mehmet Emin Bindal ve Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Özkaya eşlik etti.