Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe yerine Doç. Dr. Tolga Tolunay atandı
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Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe yerine Doç. Dr. Tolga Tolunay atandı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yardımcısı Emine Alp Meşe görevden alındı. Bu göreve Tolga Tolunay atandı.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Sağlık Bakan Yardımcısı Meşe görevden alındı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanı Doç. Dr. Tolga Tolunay atandı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe yerine Doç. Dr. Tolga Tolunay atandı
Prof. Dr. Emine Alp Meşe

TOLGA TOLUNAY KİMDİR?

Kilis'te 1977'de doğan Tolunay ilk, orta ve lise öğrenimini Gaziantep'te tamamladı, 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

Tolunay, 2004-2009 yıllarında Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği'nde Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlık eğitimini tamamladı, 2010-2014 yıllarında Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği'nde uzman doktor olarak çalıştı. Aynı hastanede 2014-2018 yıllarında Başhekim Yardımcısı olarak görev yapan Tolunay, 2018'de Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi kadrosuna yardımcı doçent olarak atandı ve 2019'da doçent unvanını aldı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe yerine Doç. Dr. Tolga Tolunay atandı
Doç. Dr. Tolga Tolunay

PEK ÇOK ALANDA UZMANLIĞI VAR

Uzmanlık alanları biyomekanik, omurganın klinik biyomekaniği, implant tasarımı ve ortopedik tümör cerrahisi olan Tolunay, TİTCK İleri Tedaviler ve Greft Danışma Komisyonu Üyeliği, TÜBİTAK TEYDEB USETEG Çağrı Programı Danışma Kurulu Üyeliği ve KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı Komisyon Üyeliği görevlerinde bulundu. Tolunay, 2016'dan bu yana bilimsel komisyonlarda görev alıyor.

TİTCK Başkanlığına geçen yıl ağustos ayında getirilen, evli ve 2 çocuk babası Tolunay, İngilizce biliyor.

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe yerine Doç. Dr. Tolga Tolunay atandı
Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe yerine Doç. Dr. Tolga Tolunay atandı

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