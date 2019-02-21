Sağlık Alanında Memnuniyet Oranı Yüzde 77'lere Çıktı"

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, "Sağlıkta dönüşüm adını verdiğimiz uygulama sonrasında, Türk halkının memnuniyet oranı yüzde 39'lardan 77'lere çıktı." dedi.

Esgin, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin sağlık alanındaki yatırımlarına değindi.

Mustafa Esgin, Türkiye'nin, 2002'de sağlık alanındaki birçok parametrede dünya ülkelerinin gerisinde yer aldığını, söz konusu dönemde halkın sağlık alanındaki memnuniyet oranının yüzde 39 seviyesinde bulunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, her alanda olduğu gibi sağlık alanında da devrim niteliğinde çalışmalara imza atıldığını vurgulayan Esgin, şöyle devam etti:

"Sağlık hizmet sunumunu eş güdüm tabiri ile tek çatı altında topladık. Tüm toplum kesimini sosyal güvence altına aldık ve bu durum halkımızın memnuniyetini ortaya koydu. Hekim kaynağımızı Türkiye'nin her bölgesine eşit ve adaletli bir şekilde dağıtma imkanı bulduk. Özel sağlık sektörü de bu sistemin içerisinde yerini aldı. Kamusal anlamda sağlık hizmeti veren kurumların hantallıktan kurtulması gerekiyordu ve bu dönemde bu oldu. Sağlıkta dönüşüm adını verdiğimiz bu uygulama sonrasında Türk halkının memnuniyet oranı yüzde 77'lere çıktı."

Esgin, bebek ölüm hızında binde 30 seviyesindeki Türkiye ortalamasını, yapılan faaliyetler çerçevesinde binde 7 seviyesine indirme başarısının da AK Parti hükümetlerine ait olduğunu belirtti.

Anne ölüm hızında, 2000'li yılların başında yüzbinde 40 olan seviyeyi, yüzbinde 14'e düşürdüklerini vurgulayan Esgin, "Bütün bunların sonucunda bir başarı hikayesi ortaya konulmuş oldu. Halkımızdan aldığımız ilhamla yürüdüğümüz bu yolda büyük başarı elde ettik." ifadesini kullandı.

Sağlık turizmi alanında dünyada yaklaşık 400 milyar dolarlık ticaret hacminin bulunduğuna işaret eden Esgin, Türkiye'nin bu sektörden uzak kalmasının düşünülemeyeceğini belirtti. Mustafa Esgin, sağlık turizmindeki parametrelerin birçoğuna sahip Türkiye'nin de bu noktada hareketlendiğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde 45 İslam ülkesinin bir araya gelerek oluşturduğu Sağlık Turizmi Konseyi'ni, Antalya'da imza altına aldıklarını anlatan Esgin, "Umuyorum ki birkaç yıl içerisinde özellikle medikal turizm ayağında 10 milyar dolarlık bir sağlık turizmi gelirine ulaşmış olacağız. Bu anlamda konsept yatırımları, önümüzdeki süreçte ortaya koymak durumundayız." dedi.

Bursa özelinde ise 16 yılda 16 büyük hastaneyi şehre kazandırdıklarını aktaran Esgin, kent genelinde devam eden sağlık yatırımlarının da kısa sürede tamamlanarak Bursa halkının hizmetine girmesi için çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA