"Sağlığınız için haftada 3-4 gün harekete geçin"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Sağlığınız için haftada 3-4 gün harekete geçin"

Uzm. Dr. Sedat Bekler, "Hareketsiz kişilerde metabolizma yeterince aktif olamayacağı için organ sistemlerinde sağlıksız hücre toplulukları oluşması yani kanser gelişmesi de olası bir durum haline gelir.

20.06.2020 13:58 | Son Güncelleme: 20.06.2020 14:01

Uzm. Dr. Sedat Bekler, "Hareketsiz kişilerde metabolizma yeterince aktif olamayacağı için organ sistemlerinde sağlıksız hücre toplulukları oluşması yani kanser gelişmesi de olası bir durum haline gelir. Unutmamak gerekir ki fiziksel hareketsizlik tüm dünyada ölüme neden olan risk faktörleri arasında üst sıralarda yer alır" dedi.

Çamlıca Medipol Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sedat Bekler, saatlerce hareket edilmediğinde sadece kas ve iskelet sistemi problemleri değil, birçok hastalığın meydana gelebileceğini belirterek önemli uyarılarda bulundu. Dr. Bekler, haftada 3-4 kez 30 ila 60 dakika arası, yaşa uygun yapılacak orta şiddette fiziksel aktivitenin bile sağlık üzerinde olumlu etkileri bulunacağına değinerek şöyle devam etti: "Fiziksel aktivite temel olarak kas ve iskelet sisteminin düzgünlüğünü sağlamanın yanı sıra kilo alımını önler, kalp ritmini düzenler, bağırsak fonksiyonlarını normalleştirir. Akciğerin kapasitesini artırmak, kan akışını artırarak oksijenin tüm hücrelere dağılımını sağlamak, su, tuz ve mineral seviyesini dengelemek gibi faydalar sağlar. Fiziksel hareketsizlik aynı zamanda kötü beslenmeye de zemin hazırlayacağından obezite kaçınılmaz hale gelir. Buna bağlı olarak kardiyovasküler hastalıkların en önemlilerinden biri olan hipertansiyon riski artar. Hareketsiz kişilerde metabolizma yeterince aktif olamayacağı için organ sistemlerinde sağlıksız hücre toplulukları oluşması yani kanser gelişmesi de olası bir durum haline gelir. Şunu da unutmamak gerekir ki fiziksel hareketsizlik tüm dünyada ölüme neden olan risk faktörleri arasında üst sıralarda yer alır."

"KEMİK METABOLİZMASI DA YAVAŞLIYOR"

Hareketsiz bir yaşamın doğal sonucu olarak alınan her kilonun eklemlere binen yükü de artıracağını belirten Dr. Bekler, şu bilgileri verdi: "Buna bağlı olarak sırt-boyun ağrıları, dizlerde ağrı sorunlarına yol açar. Ayrıca kemik metabolizması yavaşlar ve kalsiyum-fosfor dengesinde bozulmaya yol açarak kemiğin daha kırılgan hale gelmesine yani osteoporoza sebep olabilir. Fiziksel aktiviteyle kalp ritmi düzenlenir ve kalbin kan akışını artırarak kalp krizi riskini azaltır. Bunun dışında insülin salınımı ve şeker metabolizması üzerinde yapacağı olumlu etkilerle damar içinde oluşacak problemlerin önüne geçerek yine kardiyovasküler hastalık riskini azaltır. Aynı zamanda spor yapmak stres hormonlarını -dengesizliği hastalıkların en önemli tetikleyicilerinden biridir- düzenleyeceği için diğer birçok hastalığın da oluşumunun önüne geçer. Televizyon ve bilgisayar kullanımını günde en fazla 2 saat şeklinde sınırlandırmak gerekir. Bu aktiviteler yerine hafif tempolu koşu veya yürüyüş gibi zihin ve beden sağlığımız açısından faydalı aktiviteler yapılması tercih edilmelidir."

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar Haber
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor Haber
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti Haber
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor Haber
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu Haber
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi Haber
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti
Normalleşmeyle beraber vaka sayısının yükselişe geçtiği ülkemizde LGS sınavı için oluşan kalabalıklar endişelendirdi
Normalleşmeyle beraber vaka sayısının yükselişe geçtiği ülkemizde LGS sınavı için oluşan kalabalıklar...
İki aile arasındaki arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 16 yaralı
İki aile arasındaki arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 16 yaralı
İnşaat mühendisi iki bölgemizi uyardı: Binalar sağlam değil, 5'lik depremde yapıların %90'ı yıkılır
İnşaat mühendisi iki bölgemizi uyardı: Binalar sağlam değil, 5'lik depremde yapıların %90'ı yıkılır
Sağanak yağış nedeniyle su basan yolda bir vatandaş kayıkla gezdi
Sağanak yağış nedeniyle su basan yolda bir vatandaş kayıkla gezdi
Fenerbahçe'den resmi Obradovic açıklaması: Ailesiyle görüşüp kararını gelecek hafta bildirecek
Fenerbahçe'den resmi Obradovic açıklaması: Ailesiyle görüşüp kararını gelecek hafta bildirecek
Galatasaray, karton taraftarlarının arasında unutulmaz basketbolcu Kobe Bryant'a da yer verdi
Galatasaray, karton taraftarlarının arasında unutulmaz basketbolcu Kobe Bryant'a da yer verdi
Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı
Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı
Son Dakika: Akhisarspor'da Yılmaz Vural dahil toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Akhisarspor'da Yılmaz Vural dahil toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Tavlada üst üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı
Tavlada üst üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı
Sigarayı bırakmak için bir sebep daha! İstanbul'da çıkan yangınların yüzde 34'ü sigara kaynaklı
Sigarayı bırakmak için bir sebep daha! İstanbul'da çıkan yangınların yüzde 34'ü sigara kaynaklı
İbrahim Tatlıses'in 'Köstebek değil' dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı
İbrahim Tatlıses'in "Köstebek değil" dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı
Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı
Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı
Son Dakika: LGS sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı
Son Dakika: LGS sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı
Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralandı, bileği kesilen kocası öldü
Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralandı, bileği kesilen kocası öldü
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi
10 şişe bira içtikten sonra 18 saat idrarını tutan Çinlinin mesanesi patladı
10 şişe bira içtikten sonra 18 saat idrarını tutan Çinlinin mesanesi patladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Devlet Bahçeli Berat Albayrak Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ozan Tufan Serdar Aziz Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Daha Fazla Su Lgs Kadın Zeytinburnu
Şu an buradasınız: "Sağlığınız için haftada 3-4 gün harekete geçin" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 14:33:26. #1.15#
title