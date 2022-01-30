SAĞLIĞINA KAVUŞAN HAYRİ YAZICI, SERKAN KAYA'YI GÖRÜNTÜLÜ ARADI

Grand Yazıcı Otelleri'nin sahibi Hayri Yazıcı'nın kızı ve damadı Bahar- Ozan Şer'in ev sahipliğinde geçen gecede Covid–19'u zorlu bir sürecin ardından kısa bir süre önce yenen ünlü iş insanı,sahnedeki Serkan Kaya'yı telefonla görüntülü arayarak sevgilerini iletti. Serkan Kaya "Buranın kalbimde çok özel bir yeri var. Hayri baba Allah seni başımızdan eksik etmesin" diyerek herkes tarafından sevilen iş insanınasağlık diledi.

Bahar (Yazıcı) Şer-Ozan Şer

Program süresinin dolmasına rağmen sevenleriyle birlikte olmaktan keyif alan Kaya, sahnesini uzattı. Yaklaşık üç saat sahnede kalan Kaya, sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirerek geceyi sonlandırdı.

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