Sağanak yağış dereyi taşırdı, yollar sele döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sağanak yağış dereyi taşırdı, yollar sele döndü

İhlas Haber Ajansı / Yusuf Gültekin - Haberler | Güncel

Sağanak yağış dereyi taşırdı, yollar sele döndü Köylüler sürüklenen tomrukları kaldırmak için seferber oldu Ardahan'ın Göle İlçesi'nde etkili olan sağanak yağış bazı mahallelerde sele dönüştü.

Sağanak yağış dereyi taşırdı, yollar sele döndü

Köylüler sürüklenen tomrukları kaldırmak için seferber oldu

ARDAHAN - Ardahan'ın Göle İlçesi'nde etkili olan sağanak yağış bazı mahallelerde sele dönüştü.

Edinilen bilgiye göre, bugün sabah saatlerinden itibaren Ardahan'ın Göle ilçesinde etkili olan sağanak yağış Kuytuca ve Toptaş Mahallelerinde sele neden oldu. Mahalle içerisinde geçen derenin taşması ekili alanlara zarar verirken, vatandaşlar sel sularının evleri etkilememesi için seferber oldu.

Dere kenarında sel suları ile birlikte gelen tomrukları kaldırmak için seferber olan köylüler suyu tahliye etmek için yoğun çaba harcadılar.

Sağanak yağış dereyi taşırdı, yollar sele döndü
Sağanak yağış dereyi taşırdı, yollar sele döndü
Sağanak yağış dereyi taşırdı, yollar sele döndü
Sağanak yağış dereyi taşırdı, yollar sele döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yusuf Gültekin

CANSIZ BEDENİ BULUNDU
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
KASTAMONU - Bozkurt'ta yaşanan selin ilk anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
KASTAMONU - Bozkurt'ta yaşanan selin ilk anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi
Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum İlham Aliyev Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kibariye Hande Erçel Demet Akalın Süreyya Yalçın
Spor Muslera Mete Gazoz Merve Çoban Caner Erkin Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sağanak yağış dereyi taşırdı, yollar sele döndü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 13:09:12. #1.15#

title