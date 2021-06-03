Sağanak yağış dereyi taşırdı
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Sağanak yağış dereyi taşırdı

İhlas Haber Ajansı / Seyfullah Uzun - Haberler | Güncel

- Sağanak yağış dereyi taşırdı Amasya'nın Suluova ilçesinde etkili olan sağanak yağış dereyi taşırdı.

- Sağanak yağış dereyi taşırdı

AMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesinde etkili olan sağanak yağış dereyi taşırdı.

Suluova ilçesine bağlı Kerimoğlu köyünün içinden geçen Kumluk Deresi yoğun yağış sonrası taştı. Dereden taşan su sele sebep oldu. Taşkın, köy yolu ve araziye giden yolları da ulaşıma kapattı. Yağışın etkisini kaybetmesinin ardından yollar tekrar ulaşıma açıldı.

O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Sağanak yağış dereyi taşırdı
Sağanak yağış dereyi taşırdı
Sağanak yağış dereyi taşırdı
Sağanak yağış dereyi taşırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Seyfullah Uzun

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