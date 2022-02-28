Sağ - Sol göğüs ağrısı neden olur? Göğüs ağrısı nasıl geçer? Göğsümün ortasında baskı neden olur?

AĞRI (Haberler.com) - Sağ göğüs ağrısı neden olur merak ediliyor. Göğüs ağrısı, göğüste, tipik olarak göğsün ön tarafında ağrı veya rahatsızlıktır. Keskin, künt, baskı, ağırlık veya sıkma olarak tanımlanabilir. Peki, Sağ göğüs ağrısı neden olur? Göğüs ağrısı nasıl geçer? Sol göğüs ağrısı neden olur? Göğsümün ortasında baskı neden olur? İşte göğüs ağrısı ile ilgili bilgiler...

GÖĞÜS AĞRISI NEDEN OLUR?

İlişkili semptomlar, mide bulantısı, terleme veya nefes darlığı ile birlikte omuz, kol, üst karın veya çenede ağrı olabilir. Kalple ilgili ve kalple ilgili olmayan ağrı olarak ikiye ayrılabilir. Kalbe yetersiz kan akışı nedeniyle oluşan ağrı, anjina pektoris olarak da adlandırılır. Diyabet hastaları veya yaşlılar daha az belirgin semptomlara sahip olabilir.

Ciddi ve nispeten yaygın nedenler arasında akut koroner sendrom mesela kalp krizi (% 31), Akciğer emboli (% 2), pnömotoraks, perikardit (% 4), aort diseksiyonu (% 1) ve özofagus rüptürü gibi sayılabilir.[2] Diğer yaygın nedenler arasında gastroözofageal reflü hastalığı (% 30), kas veya iskelet ağrısı (% 28), zatürre (% 2), zona (% 0.5) ve anksiyete bozuklukları sayılabilir. Göğüs ağrısının nedeninin belirlenmesi kişinin tıbbi geçmişine, fizik muayenesine ve diğer tıbbi testlere dayanmaktadır. Bununla birlikte, kalp krizlerinin yaklaşık% 3'ü başlangıçta gözden kaçmaktadır.

Göğüs ağrısının tedavisi, altta yatan nedene bağlıdır. İlk tedavi genellikle aspirin ve nitrogliserin ilaçlarını içerir. Tedaviye yanıt genellikle ağrının kalp ile ilgili olup olmadığını göstermez. Nedeni net olmadığında, kişi daha ileri değerlendirme için sevk edilebilir.

Göğüs ağrısı acil servise gelen sorunların yaklaşık% 5'ini temsil eder. Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda yaklaşık 8 milyon kişi göğüs ağrısıyla acil servise gidiyor. Bunların yaklaşık% 60'ı ya hastaneye yatırılır ya da bir gözlem birimine kabul edilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde göğüs ağrısı için acil ziyaretlerin maliyeti yılda 8 milyar dolardan fazladır. Göğüs ağrısı, çocukların acil servise gitmelerinin yaklaşık% 0,5'ini oluşturur.

GÖĞÜS AĞRISI BELİRTİ VE BULGULARI

Göğüs ağrısı, altta yatan tanıya bağlı olarak farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Göğüs ağrısı da yaşa, cinsiyete, kiloya ve diğer farklılıklara göre kişiden kişiye değişebilir. Göğüs ağrısı göğüste bıçaklanma, yanma, ağrı, keskin veya basınç benzeri bir his olarak ortaya çıkabilir. Göğüs ağrısı, vücudun diğer birkaç bölgesine de yayılabilir veya hareket edebilir. Buna boyun, sol veya sağ kollar, boyun omurgası, sırt ve üst karın dahildir. Göğüs ağrısıyla ilişkili diğer semptomlar mide bulantısı, kusma, baş dönmesi, nefes darlığı, anksiyete ve terlemeyi içerebilir. Göğüs ağrısının tipi, şiddeti, süresi ve ilişkili bulguları tanıya ve daha ileri tedaviye rehberlik edebilir.

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