Safranbolu ve Yenice'de AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı

AK Parti Safranbolu ve Yenice ilçe başkanlıklarında aday tanıtım toplantısı yapıldı.

Yenice İlçe Başkanlığındaki toplantıya AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, İl Başkanı İsmail Altınöz, AK Parti Yenice Belediye Başkan Adayı Coşkun Güven ve partililer katıldı.

Güneş, burada yaptığı konuşmada, gelecek dönemde genç belediye başkan adayının rehberliğinde birikmiş sorunları çözmek için vatandaşların emrinde olacaklarını belirtti.

Yenice'de kapalı sentetik futbol sahası yapacaklarını ifade eden Güneş, Yenice Stadyumunun aydınlatmasının yapılacağını, Yenice'ye 1,5 milyon liraya yakın hizmet taşıyacaklarını kaydetti.

Daha sonra aday Coşkun Güven tanıtıldı.

AK Parti Safranbolu İlçe Başkanlığı da aday tanıtım toplantısı düzenledi.

Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile İsmail Altınöz, AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı ve AK Parti Safranbolu Belediye Başkan Adayı Ali Kaya birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA