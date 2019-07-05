Safranbolu'dan kısa kısa

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Karapınar, Düzce ve Yazıköy köylerinde inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

Kaymakam Ürkmezer, ziyaretlerde köy defterlerini imzaladıktan sonra, muhtarlardan ve köy halkından köyleri ile ilgili sorunları dinledi. Vatandaşlardan gelen talepleri not aldıran Ürkmezer, konularla ilgili bağlantılı müdürlüklere talimat verdi.

Safranbolu'nun güzelliklerini ve kültürünü tanıtmak istediklerini söyleyen Ürkmezer, vatandaşlarla yaşadıkları yerlerde ilgilenmek amacıyla yapılan toplantılara yoğun ilgiden dolayı teşekkür etti.

Başkan Köse'den hastane ziyareti

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Ziyarette hasta ve hasta yakınları ile bir süre sohbet eden Köse, hasta ve hasta yakınlarına isteklerini sordu.

Vatandaşlar ile fırsat buldukça bir araya gelmeye çalıştıklarını söyleyen Köse, "Hasta ziyaretlerimiz devam ediyor. Bu vesile ile ilçemiz ve ülkemizin dört bir yanında tedavi gören hastalarımıza acil şifalar, hasta yakınlarına kolaylıklar diliyorum." dedi.

Ziyaretler sırasında hastalara çeşitli hediyeler verildi.

Safranbolu Kent Konseyi Başkanı Dizdar oldu

Safranbolu Kent Konseyi 4. Genel Kurulu yapıldı.

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonundaki genel kurulda, başkanlığa, yapılan açık oylamada Şefik Yılmaz Dizdar seçildi.

Dizdar'ın başkanlığındaki konseyin üyeliklerine ise Şahin Yavuz, Ali Sami Acar, Muammer Dumaner, Serap Karaoğlu, Hüseyin Akyol, İsmail Özcan ve Özlem Urgancıoğlu seçildi.

Dizdar, burada yaptığı konuşmada, "Şahsıma layık görülen bu görevi en iyi şekilde yerine getirme gayreti içerisinde olacağım. Malumunuz uzun süredir Safranbolu Kültür ver Turizm Vakfı Başkanlığını da yürütmekteyim. İnşallah amaçları Safranbolu'ya hizmet olan iki kurum adına var gücümüzle çalışacağız. Yeniden teveccühlerinizden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA