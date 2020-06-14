Safranbolu'da, sanayi sitesindeki 2 dükkan yandı KARABÜK'ün Safranbolu ilçesindeki sanayi sitesinde, otomobil tamir atölyesinin çatı katında çıkan yangın, yandaki dükkana sıçradı.

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesindeki sanayi sitesinde, otomobil tamir atölyesinin çatı katında çıkan yangın, yandaki dükkana sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürülürken, iş yerlerinde hasar oluştu.

Safranbolu Sanayi Sitesi'nde, Ali Çelik'e ait otomobil tamir atölyesinin çatı katında, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, Mertcan Akgül'e ait yan taraftaki iş yerine de sıçradı. Yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tamirhanede bulunan araçlar, polisler tarafından dışarı çıkarılırken, yanan dükkanların çatı katındaki kuş ve kedileri kurtarmak için de çevredekiler seferber oldu. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürülürken, dükkanlarda hasar meydana geldi. Yangında çatı katından kurtarılmayan kedi ve kuşlar ise telef oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA