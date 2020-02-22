: Safranbolu'da çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi

22.02.2020 03:34 | Son Güncelleme: 22.02.2020 03:36

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Düz Mahallesi Pınar sokakta Sadık Öner'e ait kullanılmayan iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark edenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede evi saran alevlere, Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında, ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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