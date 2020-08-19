Safranbolu'da açık havada arabalı sinema keyfi UNESCO Dünya Miras Kenti Safranbolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için açık havada arabalı sinema etkinliği yapıldı.

UNESCO Dünya Miras Kenti Safranbolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için açık havada arabalı sinema etkinliği yapıldı.

Kovid-19 tedbirleri nedeniyle sosyal aktivitelere uzak kalan vatandaşlara moral vermek amacıyla yapılan "Açık Hava Sinema Geceleri" etkinliğinin son gününde Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki pazar alanı, arabalı açık hava sinemasına dönüştürüldü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği ile 10 filmin perdeye yansıtıldığı "Açık Hava Sinema Geceleri" etkinlikleri, arabalı film gösterimi ile final yaptı.

Pazar alanına kurulan dev ekranda, çekimleri Amasra ve Safranbolu ilçelerinde yapılan, başrolünde Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın olduğu "Gönderilmemiş Mektuplar" filmi gösterildi. Film başlamadan önce izleyicilere gazoz ikram edildi.

Arabalı açık hava sineması konseptinde düzenlenen etkinlik için izin verilen 60 kadar araç, akşam saatlerinde sinema ekranının önüne sıralandı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Açık Hava Sinema Geceleri" etkinliğinin 10 gün önce Tarihi Cinci Hanı'nda başladığını hatırlattı.

"Muhsin Bey" filmi ile Safranbolu'da sinemasever vatandaşlarla buluştuklarını belirten Köse, "Bugün de arabalı sinema etkinliği yapıyoruz. Filmimiz Amasra'da çekilen Türkan Şoray'ın başrolünde olduğu 'Gönderilmemiş Mektuplar.' Etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA