Safranbolu'da 23 Tarihi Dükkan Restore Edilecek - Karabük

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Asmaaltı Sokak Sağlıklaştırma" projesi kapsamında, 23 tarihi dükkanın ön cephe restorasyonu yapılacak.

Safranbolu Belediyesi ve Mimarlar Odası Karabük Temsilciliği iş birliğinde 23 dükkanın rölöve çizimleri, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanıyor.

Özel mülkiyetteki taşınmazları da içeren proje tamamlandıktan sonra, Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün onayına sunulacak. Projenin onaylanmasının ardından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın destekleriyle restorasyon çalışmalarına başlanacak.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tarihi Çarşı bölgesindeki Asmaaltı mevkisindeki 23 dükkanın ön cephe restorasyonu için çalışma başlattıklarını söyledi.

Asmaaltı'nın, Safranboluluların yıllardır toplanma mekanı olduğunu ifade eden Ürkmezer, "Her bayramda, bayramlaşma törenini burada yapıyoruz. Şu anki durumdan memnun değilim ve bunu en kısa zamanda değiştirmek istiyoruz. Buna ilişkin Mimarlar Odasıyla bir çalışma yürütüyoruz. İmar Müdürlüğündeki arkadaşlarımız, Mimarlar Odasıyla beraber buraya yönelik cephe restorasyon çalışmalarını yürütüyorlar." diye konuştu.

Bir süre önce Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Safranbolu'yu ziyaret ettiğini hatırlatan Ürkmezer, şunları kaydetti:

"Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Safranbolu'yu takip eden, bilen biri olarak bizim bu projemize destek vermek istediklerini söylediler. İlçemizi ziyaret ettiklerinde, burayı gösterdim, ideal olarak buldu. İnşallah Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ve belediyemizin maddi katkısıyla Asmaaltı'ndaki tarihi alanı en kısa zamanda aslına uygun, esnafımızın, Safranbolu'nun ve gelen misafirlerimizin memnun olacağı şekilde kullanıma sunmak istiyoruz."

Daha önce Safranbolu Belediyesi tarafından Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'na (BAKKA) sunulan ve 2018 yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında kabul edilen "Tarihi Çarşılarımız Gün Yüzüne Çıkıyor" projesiyle 67 tarihi dükkanın ön cephe restorasyon çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA