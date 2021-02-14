Safranbolu beyaza büründü
14.02.2021 12:29 | Son Güncelleme: 14.02.2021 12:33
KARABÜK'ün tarihi ilçesi Safranbolu, kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.
– KARABÜK'ün tarihi ilçesi Safranbolu, kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.
- Safranbolu
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve 'en iyi korunan 20 kent' arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesi kar manzaraları ile kendine hayran bıraktı. 3 bin yıllık geçmişe sahip olan Safranbolu'nun Tarihi Çarşı bölgesindeki han, hamam, cami, çeşme ve konaklar kar yağışının ardından güzel görüntüler oluşturdu. Beyazın hakim olduğu kış aylarında da kartpostallık görüntüler sunan tarihi yapılar, beyaz örtüyle ayrı bir güzelliğe büründü.
- Safranbolu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin ALDEMİR