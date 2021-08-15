Safiye Soyman-Faik Öztürk çifti tatilcileri coşturdu

Tüm yaz boyunca düzenlediği konserlerle Bodrumlu tatilcileri müzikle buluşturan Azka Otel konserleri önceki akşam tekrar başlarken, Safiye Soyman ve Faik Öztürk çifti müzikseverlere eğlence dolu bir gece yaşattı.

Tüm yaz boyunca düzenlediği konserlerle Bodrumlu tatilcileri müzikle buluşturan Azka Otel konserleri önceki akşam tekrar başlarken, Safiye Soyman ve Faik Öztürk çifti müzikseverlere eğlence dolu bir gece yaşattı.

Azka Sahne'de sevenlerini 2 saat boyunca hem eğlendiren hem de hüzünlendiren Safiye - Faik çiftinin izleyenleri arasında Ece Erken ve eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu da vardı. Azka Sahne'de Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında devam edecek olan konserlerde Demet Akalın, Serdar Ortaç, Sakiler, Eda-Metin Özülkü, Rana, Kuşum Aydın gibi ünlü isimler de sahne alacak. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı