Safitürk Davasında 2 Tahliye

Mardin'de, Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit edilmesine ilişkin açılan davada yargılanan tutuklu 2 sanık tahliye edildi.

Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit edilmesine ilişkin açılan davanın 9'uncu duruşması yapıldı. Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 15 sanıklı davanın duruşmasını, Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hasan Kafkas, şehit kaymakamın kardeşleri Ali Haydar Safitürk ve Zeynep Bakırkaya, Trabzon Şehit Aileleri Derneği adına Ahmet Külekçi ve vatandaşlar izledi.

Duruşmada, çeşitli cezaevlerinde tutuklu bulunan Ahmet Deniz, Fikret Deniz, Fikret Bagi, Tahsin Erdaş, Vedat Erol ve Mehmet Deniz SEGBİS sistemiyle katıldı. Diğer tutumlu sanıklar duruşmaya katılmazken, tutuksuz yargılanan Nursel Eser, Zinet Erdaş, Zuhal Daçin, Saime Ateş Mesutoğlu ve Abdulkadir Deniz de duruşma salonunda hazır bulundu.

Savunmaların ardından karar veren mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ahmet Deniz ve Fikret Deniz hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verdi.

Duruşma ileri bir tarihe ertelendi. - MARDİN