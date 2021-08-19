Şafak vakti filmi Adıyaman'da gösterime girdi
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Şafak vakti filmi Adıyaman'da gösterime girdi

Şafak vakti filmi Adıyaman'da gösterime girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

15 Temmuz 2016 yılında yaşanan hain darbe girişimini konu edinen Şafak Vakti filmi Adıyaman'da gösterime girdi.

15 Temmuz 2016 yılında yaşanan hain darbe girişimini konu edinen Şafak Vakti filmi Adıyaman'da gösterime girdi.

Yönetmenliğini Ahmet Volkan Kocatürk'ün üstlendiği başrollerinde de Erkan Petekkaya, Tugay Mercan, Baran Bölükbaşı ve Nazan Diper gibi usta oyuncuların yer aldığı 05.07 Şafak Vakti filminin ilk gün gösterimini yaklaşık 200 çocukla birlikte izleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Bu millet o günleri asla unutmadı unutmayacak" dedi.

Adıyaman Belediyesi olarak ilde okul çağındaki 3 bin çocuk ve genci misafir ederek, filmi ücretsiz izletmeye başladıklarını belirten Başkan Kılınç, "15 Temmuz hain darbe girişiminin gerçek hikayelerle sinemaya uyarlanmış hali olan 15.07 Şafak Vakti filmi belediyemizin katkılarıyla yayınlanmaya başladı. Adıyaman Belediyesi olarak biz de, özellikle okul çağındaki çocuk ve gençlerimizin bu filmi izleyebilmeleri için çalışma başlattık. Bundaki amacımız, darbeye karşı direnen kahraman halkımızın şanlı direnişinin gençlerimiz ve çocuklarımız tarafından daha iyi bilinip, bununla ilgili bir bilinç oluşmasıdır. Bugün gerçekleştirilen ilk organizasyonda 200 çocuğumuz ve gencimizle birlikte filmi izledik ve tekrar o günleri yaşadık. Rabbim bu ülkeye bir daha böyle kara günler yaşatmasın. Böyle muhteşem ve anlamlı bir esere imza atanları da ayrıca kutluyorum" diye konuştu.

Gerçek hatıralara dayanan ve milli direnişin yaşandığı geceye ait detayların izleyiciyle buluştuğu filmi izlemek isteyen çocuk ve gençler, Abdulhamid Han Kültür Merkezinde bulunan Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne başvuru yaparak, filmi ücretsiz olarak izleyebilecek. - ADIYAMAN

Şafak vakti filmi Adıyaman'da gösterime girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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