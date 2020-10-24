Şafak Sezer, lüks villasını 9 milyon 700 bin TL'ye satışa çıkardı
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Şafak Sezer, lüks villasını 9 milyon 700 bin TL'ye satışa çıkardı

24.10.2020 15:49 | Son Güncelleme: 24.10.2020 16:02
Şafak Sezer, lüks villasını 9 milyon 700 bin TL'ye satışa çıkardı

Oyuncu Şafak Sezer, Büyükçekmece'de bulunan lüks villasını satışa çıkardı. Ünlü isim, içini ve bahçesini özel olarak dekore ettirdiği 7+2 evi için 9,7 milyon TL istedi.

Yer aldığı sayısız dizi ve film projeleri ile Türkiye'nin sevilen isimlerinden olmayı başaran Şafak Sezer, 2011 senesinde Beykoz'daki evini sattıktan sonra Büyükçekmece 7 milyon 300 bin TL'ye aldığı villasını satmaya karar verdi.

9 MİLYON TL'YE SATMAYI PLANLIYOR

Evinin iç ve bahçe dekorasyonu için 2013 yılında bir mimarlık şirketiyle anlaşan Sezer, 9 odalı evini yıllar sonra 9 milyon 700 bin TL'ye satışa çıkardı. 6'dan fazla banyosu bulunan lüks villanın aidatının da 2 bin 530 TL olduğu öğrenildi.

Şafak Sezer, lüks villasını 9 milyon 700 bin TL'ye satışa çıkardı

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Haber Yorumları (5)
MAHMUT YILMAZ: hem evimi veriyorum, hem fırça yiyorum heb ebimi veriyorum hem fırça yiyorum yani. .
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MERSİN 33: Başka satışlarını da dört gözle bekliyoruz.
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KOLPAÇİNO Z: Sabri abin bizi sefill zannet mesin ben burayı filmcilere veriyorum 10 lira alıyorum ay sonuna kadar idare ediyorum
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