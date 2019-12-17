Şafak Sezer'in yeni filmi yolda

17.12.2019 11:39 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:39







Tarabya'da bir mekanda yeni filmin çekimleri öncesinde kutlama yapan film ekibi, sazlı sözlü yemekte doyasıya eğlendi. Şakak Sezer'in keyifli halleri dikkatlerden kaçmazken oyuncu& ; Tolga Yüce türkülere eşlik etti. Sanatçılar tam anlamıyla saz ve türkü şöleni yaşadı. Ünlü şarkıcı Ercan Avşar; Güzel projeler öncesinde dostlarla birlikteyiz. 2020 Yılı içerisinde güzel projelere imza atacağız." Şeklinde konuştu