Şafak Sezer'in yeni filmi yolda
Ünlü Komedyen Şafak Sezer, oyuncu Tolga Yüce ve şarkıcı Ercan Avşar'dan sazlı sözlü film yemeği.
Tarabya'da bir mekanda yeni filmin çekimleri öncesinde kutlama yapan film ekibi, sazlı sözlü yemekte doyasıya eğlendi. Şakak Sezer'in keyifli halleri dikkatlerden kaçmazken oyuncu& ; Tolga Yüce türkülere eşlik etti. Sanatçılar tam anlamıyla saz ve türkü şöleni yaşadı. Ünlü şarkıcı Ercan Avşar; Güzel projeler öncesinde dostlarla birlikteyiz. 2020 Yılı içerisinde güzel projelere imza atacağız." Şeklinde konuştu