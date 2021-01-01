Şafak Sezer'in Bülent Ersoy'la ilgili sorusu programa damga vurdu: En başından beri mi?
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Şafak Sezer'in Bülent Ersoy'la ilgili sorusu programa damga vurdu: En başından beri mi?

01.01.2021 12:06 | Son Güncelleme: 01.01.2021 12:38

İbo Show'un yılbaşı özel programının konuklarından Seda Sayan, Bülent Ersoy'la olan ilişkisini anlatırken "Hep hala dedim. En başından beri halamdı" dedi. Devamında söz alan Şafak Sezer'in "En başından beri öyle mi?" şeklindeki sorusu programa damga vurdu.

İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show, dün akşam yılbaşı özel programıyla izleyicilerin karşısına çıktı. Programın konukları arasında Bülent Ersoy, Seda Sayan, Şafak Sezer, Serdar Ortaç ve Hande Yener yer aldı.

"O BENİM HEP HALAMDI"

Eğlencenin bir an olsun eksilmediği programda, Seda Sayan'ın bir ara Bülent Ersoy'a "hala" sözüyle hitap etmesi konu oldu. Sayan, "O benim hep halamdı. Başından beri hala dedim, o benim halamdır" dedi. Bu esnada araya giren Şafak Sezer'in "En başından beri, öyle mi?" demesi ise programa damga vurdu.

Şafak Sezer'in Bülent Ersoy'la ilgili sorusu programa damga vurdu: En başından beri mi?
Şafak Sezer'in Bülent Ersoy'la ilgili sorusu programa damga vurdu: En başından beri mi?
Haber Yorumları (3)
;:-:;: GENELLIKLE GÜCÜ VE PARAYI ELINDE TUTANA YAGCILIK VE YALAKLIK 3. DÜNYA ÜLKELERINDE GÖRÜLEN BIR HASTALIKTIR MALESEF BIZIM ÜLKEMIZDEDE BILHASSA SON 10 YILDA ADETA NORMAL GÖRÜLMEYE BASLANDI ASLINDA BU AHLAK VE KAREKTER BOZUKLUGUNUN BIR GÖSTERGESIDIR
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BERBER REŞİT: Daha önce amcasıymış ameliyat sonrası halası olmuş bülent teyzem anlamamış jeton düşse şafağa saydırırdı
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CELLAT: O benim amcam
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