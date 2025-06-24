Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Şafak Sezer hakkında araştırmalar yapılıyor. Şafak Sezer kimdir? Şafak Sezer evli mi, Şafak Sezer eşi Esra Sezer kimdir?

ŞAFAK SEZER KİMDİR?

Erol Şafak Sezer (10 Ekim 1970; Sincan, Ankara), Türk oyuncu, senarist ve yönetmen.

1989 yılında Ankara Halk Tiyatrosunda Haldun Taner'in "Eşeğin Gölgesinde" adlı oyunla Ankara'da Oktay Kara ve Taylan Velioğlu ile ilk olarak sahneye çıktı.

Ankara Halk Tiyatrosunda "Devri Yalan", "Başımızda Pakbulut, Sen Bu Seçimi Unut", "Saddam'ı Kim Öptü", "Şirinler", "Edi Büdü" ve "Uzaylı Arif" adlı oyunlarla, Ankara Ekin Tiyatrosunda ise "Biz Bu İhtilali Niye Yaptık", "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" adlı oyunlarla seyirci karşısına çıktı.

Dario Fo'nun "Yüzsüz" adlı oyunundan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi'nin çektiği "Bir Düğün Masalı" adlı filmde rol alan sanatçının yer aldığı televizyon dizileri: "Televizyon Çocuğu" (Okan Bayülgen`in programı), "Sıdıka", "Baskül Ailesi", "Dostlar Pasajı", "Şafak Vakti" ve "Reyting Hamdi"... "Üçlü Oyun" filminden sonra sanatçı "Vizontele" için kamera karşısına geçti.

Daha sonra da Turkfilmi adlı yapım şirketinin ilk filmi olan Rus Gelin'de Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Kaan Boztepe'le birlikte rol aldı.

Şafak Sezer'in bugünkü ününe kavuşmasında, şovmen Boran Kaya'nın sunduğu "İner misin Çıkar mısın?" adlı yarışma programının rolü vardır. O dönemin en beğenilen yarışma programlarından biri olan "İner misin Çıkar mısın?"da Şafak Sezer birinci olmuştur.

ŞAFAK SEZER EVLİ Mİ?

Şafak Sezer, Esra Sezer ile evlidir.

Verdiği bir röportajda Şafak Sezer ile tanışma hikayesini anlatan Sezer'in şu sözleri ise dikkat çekti: "İlk karşılaşmamızda kız kardeşime 'Bu çocuk o gözleri şaşı olan komedyen değil mi, onun adı neydi, Şafak mıydı, Çapak mıydı' diye aramızda şakalaştık. Sonra ben tuvalete gittim, peşimden geldi, telefon numaramı istedi. Ertesi sabah aradı ve oyununa davet etti. Öyle başladı..."