Şafak Sezer Bochum'a Kahkaha Attırdı

Şafak Sezer Bochum'a Kahkaha Attırdı

USTALARI ALKIŞLATTIGösteriyi aralarında Essen Başkonsolosu Şener Cebeci ve eşi Fatma Taşan Cebeci'nin de yer aldığı yaklaşık bin kişi izledi.

Şafak Sezer Bochum'a Kahkaha Attırdı

USTALARI ALKIŞLATTI

Gösteriyi aralarında Essen Başkonsolosu Şener Cebeci ve eşi Fatma Taşan Cebeci'nin de yer aldığı yaklaşık bin kişi izledi. İzleyicilere bol bol kahkaha attıran sanatçı, iki bölüm halinde gerçekleşen oyun sonunda Türkiye'nin hayatını kaybetmiş usta sanatçılarını seyirciye alkışlatarak programını bitirdi. Seyirciler, Şafak Sezer ile fotoğraf çektirebilmek için büyük çaba gösterdi.

Kaynak: Hürriyet

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