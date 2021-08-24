Şafak Özbir kimdir? Mesut Akusta'nın eşi Şafak Özbir Akusta kimdir?
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Şafak Özbir kimdir? Mesut Akusta'nın eşi Şafak Özbir Akusta kimdir?

Şafak Özbir kimdir? Mesut Akusta'nın eşi Şafak Özbir Akusta kimdir?
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Mesut Akusta'nın eşi Şafak Özbir Akusta, eşinin beyin kanaması geçirdiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Üzücü gelişme sonrası Mesut Akusta'nın eşi Şafak Özbir Akusta kimdir, merak edildi.

Oyuncusu Mesut Akusta, öğle saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesindeki evinde beyin kanaması geçirdi. Şafak Özbir Akusta, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. "Eşim Mesut Akusta bugün beyin kanaması geçirdi, acil ameliyata alındı. Ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü ve başarılı geçti çok şükür. Şu anda yoğun bakımda, lütfen dualarınızı eksik etmeyin" Peki, Şafak Özbir kimdir?

ŞAFAK ÖZBİR KİMDİR?

Şafak Özbir Akusta, oyuncu Mesut Akusta'nın eşidir. ,Esra Erol'un görümcesi olarak da bilinmektedir.

Özbir , Esra Erol'un iş adamı eşi Ali Özbir'in kız kardeşidir ve aslen Karslıdır. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Şafak Özbir Akusta, 3 Haziran 2016 tarihinde usta oyuncu Mesut Akusta ile hayatını birleştirdi. İkilinin bu evlilikten bir kız çocukları vardır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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Şafak Özbir kimdir? Mesut Akusta'nın eşi Şafak Özbir Akusta kimdir? - Haberler
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