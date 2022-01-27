Şafak Mahmutyazıcıoğlu neden öldü? Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katili kim, yakalandı mı?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu neden öldü? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz sene ünlü sunucu Ece Erken ile evlenen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu (42) Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda saat 00.30 sıralarında silahla vuruldu. Saldırı sonrası kanlar içine kalan Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybederken, yanında bulunan şoförü ise yaralandı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katili kim, yakalandı mı?

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU NASIL ÖLDÜ?

Dün akşam bir balıkçıda silahlı saldırıya uğrayan Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, yaşamını yitirdi. CNN Türk İstihbarat şefi Nihat Uludağ canlı yayında saldırının detaylarını anlattı. Olayın mülk satışından kaynaklanan bir soruna dayandığını belirten Uludağ, "Şafak'ı masaya davet ettikleri ve kısa bir konuşmanın ardından masanın altından ateş ettikleri ortaya çıktı. Arbede çıkınca da art arda ateş edip 4 kurşunla öldürmüşler." dedi.

"ART ARDA ATEŞ ETMİŞLER"

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin merak edilenleri CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ canlı yayında anlattı. Uludağ, "Şüpheliler geç saatte restorana girmiş. Şafak'ı masaya davet ettikleri ve kısa bir konuşmanın ardından masanın altından ateş ettikleri ortaya çıktı. Bu şekilde bir kurşunla Mahmutyazıcıoğlu yaralandı. Hemen sonrasında arbede çıkınca peş peşe ateş etmişler. 4 kurşun isabet eden Şafak Mahmutyazıcıoğlu maalesef hayatını kaybetti. Olaya müdahale eden şoförü de yaralandı.

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Olayın bir mülk satışından kaynaklanan uzlaşı sorunu olduğu ortaya çıktı. Saldırıya karışan toplam 6 kişi var. Direkt karışan 2 kişi gözaltına alındı, diğerleri için de aramalar devam ediyor. Ayrıca saldırıda bir silah kullanıldı, 7 el ateş edildi." ifadelerini kullandı.

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