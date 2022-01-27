İlk kurşun masa altından gelmiş! İşte Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nedeni ve detayları - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İlk kurşun masa altından gelmiş! İşte Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nedeni ve detayları

Haberler.com, Gözde Nur Bayar - Magazin
 - Güncelleme:

Dün akşam bir balıkçıda silahlı saldırıya uğrayan Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, yaşamını yitirdi. CNN Türk İstihbarat şefi Nihat Uludağ canlı yayında saldırının detaylarını anlattı. Olayın mülk satışından kaynaklanan bir soruna dayandığını belirten Uludağ, "Şafak'ı masaya davet ettikleri ve kısa bir konuşmanın ardından masanın altından ateş ettikleri ortaya çıktı. Arbede çıkınca da art arda ateş edip 4 kurşunla öldürmüşler." dedi.

Dün gece Yeşilköy'de bir balık restoranında silahlı saldırıya uğrayan Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti. Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden olan 2 çocuk babası Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü, sevenlerini yasa boğdu.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin detaylar ortaya çıktı! Önce masa altından ateş etmişler

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin merak edilenleri CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ canlı yayında anlattı. Uludağ, "Şüpheliler geç saatte restorana girmiş. Şafak'ı masaya davet ettikleri ve kısa bir konuşmanın ardından masanın altından ateş ettikleri ortaya çıktı. Bu şekilde bir kurşunla Mahmutyazıcıoğlu yaralandı. Hemen sonrasında arbede çıkınca peş peşe ateş etmişler. 4 kurşun isabet eden Şafak Mahmutyazıcıoğlu maalesef hayatını kaybetti. Olaya müdahale eden şoförü de yaralandı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin detaylar ortaya çıktı! Önce masa altından ateş etmişler

Olayın bir mülk satışından kaynaklanan uzlaşı sorunu olduğu ortaya çıktı. Saldırıya karışan toplam 6 kişi var. Direkt karışan 2 kişi gözaltına alındı, diğerleri için de aramalar devam ediyor. Ayrıca saldırıda bir silah kullanıldı, 7 el ateş edildi." ifadelerini kullandı.

Öte yandan saldırı sonrası yaşananlar bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde sağlık ekiplerinin müdahale ettiği görülüyor.

Ece Erken'in yakın arkadaşı Bircan Bali, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölmeden önceki son sözlerinin de "Lütfen beni kurtarın" olduğunu söyledi.

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Bircan Bali yakın arkadaşı Ece Erken'in sağlık durumundan bahsetti. Erken'in sakinleştiricilerle ayakta durduğunu söyleyen Bircan Bali, "Ece'nin annesiyle konuştum. 'Ben onu çok seviyorum nasıl dayanacağım' demiş. Eymen'in odasında ağlayarak uyuyakalmış. 'Nasıl yaşayacağım anne bilmiyorum' demiş. Eymen de biz yarın Bodrum'a gideceğiz Şafak abiyle demiş. Çocuk daha bilmiyor tabii."

Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken'in yılbaşı paylaşımı yürek yakıyor: Yepyeni sayfalara umutlu hikayeler yazalımEşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken'in yılbaşı paylaşımı yürek yakıyor: Yepyeni sayfalara umutlu hikayeler yazalım
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar ortaya çıkıyor! İki el ateş edip yerde sürüklemişlerŞafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar ortaya çıkıyor! İki el ateş edip yerde sürüklemişler
7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri yürek dağladı: Lütfen beni kurtarın7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri yürek dağladı: Lütfen beni kurtarın
Bircan Bali, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünü gözyaşları içinde anlattı: 7 kurşunla öldürdülerBircan Bali, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünü gözyaşları içinde anlattı: 7 kurşunla öldürdüler
İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile samimiyeti paylaşımlarına da yansımıştıİstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile samimiyeti paylaşımlarına da yansımıştı
Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir? İşte Ece Erken'in öldürülen eşi Mahmutyazıcıoğlu'nun biyografisiŞafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir? İşte Ece Erken'in öldürülen eşi Mahmutyazıcıoğlu'nun biyografisi
Silahla vurularak öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun olay yeri görüntüleri ortaya çıktıSilahla vurularak öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun olay yeri görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybettiSon dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken, Magazin, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

bekir yapici:

bizene kardesim ne hakla Allah ile kulunun arasinda giriyoruz bir kisinin dinini inancini sorgulama yargilama görevini hasa Allah kendini cok iyi müslüman zanneden fani kullarinami devretti ayrica anadolunun bir cok yerinde hala orta asyadaki saman Türk inancindan kalma agaclara renkli caput baglama dilek dileme devam ediyor ve asyada newruz zamani hala agaclar süsleniyor zaten hristiyan bilimciler noel agaci süslemesinin ortaasya Türklerinden avrupaya geldigini yayildigini iddia ediyorlar.

Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title