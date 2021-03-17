Sadri Alışık'sız 26 sene

26 senedir babasına özleminin hiç dinmediğini söyleyen Kerem Alışık,"Çok özlüyorum, çok çok özlüyorum, diyeceklerim bu kadar net, derin ve kısa... Ateşini, şavkını, şevkatini, sesini, soluğunu, merhametini özledim. Allah her şeyin sabrını veriyor ama özlem duygusu insanı çaresiz bırakıyor.

26 senedir babasına özleminin hiç dinmediğini söyleyen Kerem Alışık,

"Çok özlüyorum, çok çok özlüyorum, diyeceklerim bu kadar net, derin ve kısa… Ateşini, şavkını, şevkatini, sesini, soluğunu, merhametini özledim. Allah her şeyin sabrını veriyor ama özlem duygusu insanı çaresiz bırakıyor. Cemal Süreya'nın dediği gibi 'kalbime batana özlem demeselerdi bıçak derdim. Çabamızla, sevdamızla, vefamızla, duamızla; selamını gözümüzde, ışığını kalbimizde, Sadri Alışık'ı başımızın üstünde taşımaya devam edeceğiz." diye belirtti..

Kaynak: Hürriyet