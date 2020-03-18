Sadri Alışık'sız 25 yıl… 18 Mart 1995 yılında kaybettiğimiz beyaz perdenin bütün renklerini üstünde taşıyan büyük usta Sadri Alışık ölümünün 25. Yılında, doğum günü olan 5 Nisan da mezarı başında anılacak.

Turist Ömer, Ofsayt Osman, Haşmet İbriktaroğlu, Gönlü bol Arif, Banazlı İsmail, Taşkasap Necati ve bunlar gibi bir sürü efsanevi karakterin yaratıcısı,sokakta yanımızdan, hayatta yüreğimizden geçen büyük usta Sadri Alışık, 5 Nisan Pazar günü saat 12.00'de Zincirlikuyu Mezarlığında hayranlarının, meslektaşlarınınve dostlarının katılacağı bir anma töreni ile anılacak.

Kaynak: Bültenler