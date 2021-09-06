Sadi Kaddafi kimdir, hangi ülkenin vatandaşıdır?
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Sadi Kaddafi kimdir, hangi ülkenin vatandaşıdır?

Sadi Kaddafi kimdir, hangi ülkenin vatandaşıdır?
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Sadi Kaddafi'nin Trablus'ta tutuklu bulunduğu hapishaneden serbest bırakıldığını belirtti. Sadi'nin özel uçakla Türkiye'ye hareket etmek üzere ülkeden ayrıldığı belirtildi. Peki, Sadi Kaddafi kimdir? Sadi Kaddafi hangi ülkenin vatandaşı?

Sadi Kaddafi, 2011'de Kaddafi rejiminin çöküşünden sonra Nijer'e kaçtı ancak 2014'te Libya makamlarının girişimleri sonucu, Libya Futbol Federasyonu başkanlığı döneminde "zorla zimmetine para geçirmek" suçlamasıyla yargılanmak üzere Libya'ya getirildi. Sadi Kaddafi'nin Trablus'ta tutuklu bulunduğu hapishaneden serbest bırakıldığını belirtti. Sadi'nin özel uçakla Türkiye'ye hareket etmek üzere ülkeden ayrıldığı belirtildi. Peki, Sadi Kaddafi hangi ülkenin vatandaşıdır? Sadi Kaddafi kimdir? İşte detaylar… Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

SADİ KADDAFİ KİMDİR?

Es-Saadi Muammer Kaddafi eski Libya lideri Muammer Kaddafi'nin üçüncü oğlu. kariyerine 27 yaşında başlayan eski bir futbolcudur. 2011'de Libya İç Savaşı'nda Libya Özel Güçleri'nin başındaydı. Libya'dan kaçtıktan sonra hakkında kırmızı bülten çıkartıldı. 5 Mart 2014 tarihinde Nijer'de tutuklandı ve Libya'ya iade edildi.

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